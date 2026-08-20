La trattativa per portare Luis Henrique alla Roma non è ancora tramontata, come riporta oggi il Corriere dello Sport. "Dopo aver preso Mora, infatti, l’arrivo di Fofana rischia di essere vincolato all’uscita eventuale di Soulé o di Vaz, oppure finire sulla bilancia del possibile incastro Luis Henrique; il brasiliano dell’Inter, infatti, può agire sia come esterno (l’altro colpo che servirebbe) sia da ala offensiva - si legge sul quotidiano -. E se D’Amico prendesse un jolly anziché due profili differenti? La possibilità è sul tavolo, anche alla luce di una rosa che oggi ha un’altra forma rispetto a qualche settimana fa".

Per Fofana, però, bisognerà aspettare. "L’OL, com’è noto, vorrebbe attendere una settimana e chiudere giovedì prossimo, a playoff di Champions ultimati (martedì l’andata col Fenerbahçe, terminata 1-1) e mai come stavolta l’attesa può giocare a favore della Roma. In primis per capire se arriveranno offerte per Soulé, l’unico tra gli uomini offensivi in grado di portare in dote 40 milioni e generare così una ricca plusvalenza. E poi per comprendere se davvero la trattativa per Luis Henrique potrà sbloccarsi. Il calciatore ha aperto al trasferimento dopo qualche indecisione e l’Inter alla formula del prestito con riscatto a 27-28 milioni, però i nerazzurri pretendono condizioni scontate per far scattare la clausola d’acquisto, come il primo punto o la salvezza".