La Serie A riparte e anche i bomber scaldano i motori: dopo il clamoroso impatto della scorsa stagione, con il record di gol (ben 14) dal suo arrivo a gennaio, Donyell Malen è pronto a sfidare Lautaro Martinez per il titolo di capocannoniere. L’argentino dell’Inter, miglior marcatore dell’ultimo campionato con 17 gol nonostante i problemi fisici che lo hanno frenato tra febbraio e aprile, rimane il favorito: come riporta Agipronews, secondo i betting analyst di William Hill e Snai il bis si gioca tra quota 3,75 e 4,00. L’olandese della Roma, come detto, dovrà confermare quanto di buono fatto negli ultimi quattro mesi della scorsa stagione e si propone subito in scia, tra 5,50 e 6,00.

Occhio, però, al “terzo incomodo”: si tratta di Gonçalo Ramos, grande colpo di mercato del Milan e che, chiamato a una stagione da titolare indiscusso dopo anni da ottimo gregario a Parigi, si propone tra quota 6,00 e 7,50 per il titolo di capocannoniere di Serie A. Più staccato il resto del gruppone, con Marcus Thuram e Rasmus Hojlund in lavagna a 13,00. Attenzione, poi, al trio a quota 15,00, da cui possono arrivare diverse sorprese: si tratta di Anastasios Douvikas, rivelazione dello scorso anno con 14 gol segnati ma che dovrà misurarsi col doppio impegno, Moise Kean, che, come tutta la Fiorentina, ha voglia di riscatto dopo un anno durissimo, e Randal Kolo Muani, tornato alla Juventus e desideroso di ripetere quanto fatto vedere nella seconda metà della stagione 2024/2025, quando da gennaio segnò 8 gol.