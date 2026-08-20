Curtis Jones sta finalmente per diventare un giocatore dell'Inter. Come racconta La Gazzetta dello Sport, ieri il centrocampista ha lasciato per l'ultima volta il centro sportivo del Liverpool e ora la sua destinazione è Milano, dove firmerà un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

"Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno rotto lo stallo soltanto ieri mattina, dopo aver steso la trama martedì - si legge sulla rosea -. La discussione in mattinata è stata piuttosto veloce, i dubbi nerazzurri sulla possibile trattativa con i Reds sono stati sciolti: è arrivato l'agognato ok alla proposta di 30 milioni con bonus fino a 5 e percentuale del 10% sulla rivendita. A parte alcuni dettagli, è stato di fatto riprodotto uno schema simile a quello dell'affare Spence. Dopo l'intesa tra club, si è passati a un'altrettanto rapida definizione del contratto con scadenza 2031".

Ora lo sbarco a Milano, già oggi il giocatore arriverà in città per le visite. Sabato il passaggio a San Siro per Inter-Monza, davanti ai nuovi tifosi.