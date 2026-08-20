Ormai ci siamo. Fino a stamattina sembrava che l'arrivo di Curtis Jones fosse stato spostato alla giornata di domani, invece l'arrivo del centrocampista del Liverpool è in programma nella serata di oggi. Un acquisto fondamentale per le ambizioni della truppa nerazzurra, determinata a crescere ancora soprattutto in campo europeo. Cristian Chivu ha sempre definito il contorno della situazione relativa al calciomercato: tasselli volti a migliorare un gruppo già forte e affiatato. Ecco perché l'arrivo di Jones risulta essere fondamentale nell'economia del collettivo nerazzurro. Aumenta il tasso tecnico e la sostanza anche quando le partite diventeranno più maschie e insidiose, con tanti duelli e palloni sporchi.