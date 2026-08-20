Ampio spazio ancora al calciomercato. Jones atteso in serata a Milano, mentre la Roma è pronta ad affondare il colpo per Luis Henrique. I rumors su Stankovic non si spengono, ma il figlio d'arte vuole restare a Milano. E intanto arrivano indiscrezioni importanti sul futuro societario dell'Inter e di Oaktree.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 17:16
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.