Spazio al calciomercato dell'Inter nel video mattutino sul nostro canale Youtube. Il mondo nerazzurro pronto ad accogliere Jones in giornata, mentre si ritorna a parlare di una possibile uscita di Stankovic in prestito. Il mercato in entrata potrebbe non essere ancora finito, mentre arrivano smentite sui rumors attorno a Lautaro.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.