Djed Spence sta lavorando per cercare di rendersi disponibile il prima possibile. Non ci sarà per la partita di sabato contro il Monza a San Siro delle ore 18.30, ma spera di potersi aggregare nelle partite successive, anche se forse non ce la farà per la trasferta di Cagliari alla seconda di campionato. Coi brianzoli, intanto, giocherà Diouf.

"La scelta è sostanzialmente obbligata, visto che Spence dovrà seguire un programma di allenamento specifico per mettersi alla pari con i compagni - si legge sul Corriere dello Sport -. Tra la lunga pausa post Mondiale e il lavoro ridotto con il Tottenham, in attesa del passaggio in nerazzurro, l’inglese è inevitabilmente in ritardo. Volendo fare una previsione, sarà concretamente a disposizione per la sfida con il Napoli, terza giornata di campionato, il prossimo 5 settembre. Oggi, comunque, dopo il blitz a Londra per sistemare la documentazione necessaria per il suo trasferimento in Italia, dovrebbe essere regolarmente presente alla Pinetina".