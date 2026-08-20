La Roma continua a lavorare sul mercato. Come riportato da La Repubblica, il sogno di Gasperini è Rafael Leao, mentre anche Christopher Nkunku rappresenterebbe una soluzione gradita. La pista più concreta porta però al Lione e a Fofana.

La situazione di Luis Henrique

La priorità del tecnico giallorosso è però un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce. In questo senso, Luis Henrique ha scalato le gerarchie e superato Destiny Udogie nelle preferenze della dirigenza. Il brasiliano dell’Inter è diventato così uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo.

La richiesta nerazzurra è di circa 30 milioni di euro, mentre la Roma punta a impostare l’operazione sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Al giocatore verrebbe proposto un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Più defilata, invece, la pista che porta a Cacciamani.