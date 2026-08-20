La Roma continua la ricerca sul mercato del vice Wesley. Come riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore ha subito una brusca frenata la trattativa per Udogie: il Tottenham non apre al prestito e, nonostante la volontà del giocatore di tornare in Italia, manca ancora l’intesa economica tra il club giallorosso e il terzino.

Da Luis Henrique a Cacciamani: la situazione

Sullo sfondo resta Luis Henrique, mentre potrebbe tornare prepotentemente d’attualità la pista che porta ad Alessio Cacciamani. A favorire l’operazione è il mercato del Torino, che ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per Fortini, giocatore dello stesso ruolo dell’ex Juve Stabia.

Nei giorni scorsi Urbano Cairo aveva respinto un’offerta da 12 milioni di euro, 10 milioni più bonus, fissando la richiesta a quota 20 milioni. Il Torino, però, ha necessità di fare cassa e nelle prossime ore la Roma potrebbe provare a capire se esistono margini per riaprire la trattativa.