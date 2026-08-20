Secondo quanto appurato da FcInternews.it, Djed Spence ha lavorato a parte quest'oggi, ad Appiano Gentile, cominciando un programma specifico con l'obiettivo di ritrovare la forma migliore nelle prossime settimane. L'inglese non ha ancora iniziato la preparazione vera e propria, complice la lunga pausa post-Mondiale e il lavoro ridotto con il Tottenham, svolto in attesa del passaggio all'Inter. La burocrazia, inoltre, lo ha costretto a volare a Londra per ottenere il visto facendogli perdere tempo ulteriore che sarebbe stato necessario per averlo a disposizione per l'esordio di sabato prossimo contro il Monza. Da capire se Spence riuscirà a strappare la sua prima convocazione in nerazzurro per la gara di Cagliari, ma solo l'evoluzione degli allenamenti da qui al 30 agosto daranno un responso definitivo in merito. Alla peggio, sarà a disposizione per Inter-Napoli.