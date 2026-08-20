Circa quarantotto ore a Inter-Monza, gara inaugurale della Serie A 2026/2027. In vista della sfida di San Siro, sabato alle 18.30, Cristian Chivu ha pochi dubbi di formazione. In porta ci sarà sicuramente Martinez, protetto da Bastoni, Akanji e Bisseck. Andrà in panchina John Stones, con l'allenatore romeno che si affida al terzetto protagonista nella scorsa stagione.

A centrocampo ecco Diouf a destra, tra i migliori del precampionato, e Dimarco a sinistra. In mezzo Calhanoglu in regia, con Barella e Zielinski al suo fianco. Fin qui poche sorprese, così come in attacco. Esposito è sicuro del posto da titolare, affiancato da uno tra Lautaro Martinez e Bonny. L'argentino è rientrato per ultimo alla Pinetina ma dovrebbe partire dal primo minuto. In panchina un Thuram ancora acciaccato, non convocato Spence, squalificato Mkhitaryan. Nel Monza non ci sarà l'ex Akinsanmiro, out per sindrome influenzale. Così come lui, indisponibili Pessina e Colombo.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Esposito. Allenatore: Chivu

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Varela; Cutrone. Allenatore: Juric