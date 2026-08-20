I colpi estivi di questa sessione di calciomercato aumentano l'interesse del campionato italiano e la BBC ha annunciato nella giornata odierna di aver acquisito i diritti per la trasmissione in diretta di 38 partite della stagione 2026/2027 del campionato di Serie A. In particolar modo si tratta di BBC Alba (canale in lingua gaelica) e BBC Sport, che trasmetteranno le partite. Nella fattispecie una gara ogni giornata, iniziando da domenica con Atalanta-Sassuolo.

Sezione: News / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 11:02
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione