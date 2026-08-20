I colpi estivi di questa sessione di calciomercato aumentano l'interesse del campionato italiano e la BBC ha annunciato nella giornata odierna di aver acquisito i diritti per la trasmissione in diretta di 38 partite della stagione 2026/2027 del campionato di Serie A. In particolar modo si tratta di BBC Alba (canale in lingua gaelica) e BBC Sport, che trasmetteranno le partite. Nella fattispecie una gara ogni giornata, iniziando da domenica con Atalanta-Sassuolo.