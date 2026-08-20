Con l’avvicinarsi della fine del mercato, il Torino sta prendendo in considerazione nuove opportunità per completare la rosa. Come riportato da La Stampa, tra queste torna a farsi largo il nome di Matteo Darmian, vecchia conoscenza granata e attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza all’Inter.

Nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto con il giocatore, un primo passo che riaccende una suggestione già emersa nelle scorse settimane. Il ritorno sotto la Mole, però, non appare al momento imminente: l’operazione potrebbe concretizzarsi soprattutto nella fase conclusiva della sessione di mercato.

Il 36enne vuole continuare a sentirsi protagonista in Serie A e il progetto del Torino potrebbe rappresentare un’opzione interessante. Darmian conosce bene l’ambiente granata, avendo vestito la maglia del club dal 2011 al 2015, e la sua esperienza e duttilità potrebbero rivelarsi preziose per la squadra di Gianluca Petrachi.