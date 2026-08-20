Domenica alle 18 l'Inter U23 farà visita al Catania nella prima giornata di Serie C. I nerazzurri se la vedranno con una delle grandi favorite del girone C. Dal canto suo, la squadra siciliana si prepara all'esordio in campionato senza grandi dubbi di formazione.
Catania, la probabile formazione e il mercato
Emilio Longo dovrebbe scegliere Rinaldi tra i pali, con Donnarumma a sinistra, Allegretto e Ierardi in mezzo e Raimo a destra. Unico dubbio per quanto riguarda la difesa è la possibile titolarità di Perrotta, che insidia i due centrali visti contro il Parma. A centrocampo confermati Jimenez, Quaini e Corbari, mentre in attacco capitan Cicirelli sarà schierato a sinistra, con Leonardi al centro. Ultimo ballottaggio a destra, tra Liguori e Lunetta, con il primo avanti.
Sul mercato, invece, i rossazzurri hanno sondato il nome di Lorenzo Crisetig. Lo riporta il giornale La Sicilia. Qualche dubbio sia da parte del giocatore che da parte del club: per adesso la trattativa non si fa. Crisetig, cresciuto nell'Inter, è attualmente svincolato dopo due stagioni e mezzo al Padova, l'ultima in Serie B.
Alessandro Savoldi
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