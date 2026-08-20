L’arrivo di Curtis Jones ha alzato ulteriormente il livello del centrocampo dell’Inter. Considerando Calhanoglu, Barella, Jones, Mkhitaryan, Sucic, Zielinski e Stankovic, sono sette i centrocampisti a disposizione dell’allenatore nerazzurro. Un reparto ricco di qualità e alternative, nel quale inevitabilmente qualcuno rischia di trovare meno spazio.

Stankovic rischia: valutazioni in corso

A essere maggiormente in bilico, secondo Sportmediaset, è Aleks Stankovic. Il classe 2005 è reduce da una stagione molto positiva al Bruges, culminata con la conquista del campionato belga e con il riconoscimento di miglior giocatore. Il centrocampista serbo ha spinto per tornare all’Inter e continuare la sua esperienza in nerazzurro, ma l’arrivo di Jones potrebbe modificare le gerarchie.

In società non ci sono dubbi sulle qualità di Stankovic. Il punto è soprattutto capire quanto spazio possa trovare nel corso della stagione. Da qui nasce l’ipotesi di un prestito secco, che permetterebbe al giovane di giocare con maggiore continuità, completare il proprio percorso di crescita e tornare all’Inter tra un anno con un’esperienza importante in più.

Arrivano conferme

Una possibilità che trova conferme anche nelle parole di Gianluca Di Marzio al Podcast su TMW (che è possibile ascoltare in fondo alla pagina). Stankovic, con la concorrenza aumentata a centrocampo, rischia effettivamente di avere meno spazio e potrebbe diventare un’opportunità di mercato negli ultimi giorni della sessione estiva. Alcuni club sarebbero pronti ad accoglierlo in prestito, anche in Italia: tra questi viene indicato il Torino.

Al momento, però, il giocatore non sembra intenzionato a lasciare Milano. Stankovic non avrebbe dato alcuna apertura a un trasferimento, nemmeno temporaneo. La sua volontà resta dunque quella di giocarsi le proprie carte all’Inter, nonostante una concorrenza che, con l’arrivo di Jones, è diventata ancora più agguerrita.

Le ultime giornate di mercato saranno quindi decisive: l’Inter dovrà valutare se trattenere Stankovic come alternativa di lusso oppure mandarlo in prestito per garantirgli maggiore continuità. La scelta, in ogni caso, potrebbe dipendere soprattutto dalla volontà del centrocampista e dalle garanzie di spazio che Chivu sarà in grado di offrirgli.