Una settimana esatta al sorteggio della League Phase di Champions League. L'Inter si prepara a conoscere i suoi avversari in vista della nuova edizione della massima competizione europea. Il sorteggio, infatti, si terrà il 27 agosto alle 18, con i nerazzurri che scopriranno le otto squadre che incontrerà nel maxigirone di Champions. Quattro partite a San Siro, quattro in trasferta, a partire dall'8 o dal 9 settembre, quando si apriranno le danze. In un primo momento verranno sorteggiate le sfide, mentre in seguito, solitamente nella mattinata del giorno seguente, la UEFA renderà noto il calendario delle gare.

Sezione: Copertina / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 16:34
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.