Aleksandar Stankovic, quale futuro? Il centrocampista, nell'intervista rilasciata a Football 360, ha parlato della sua recente esperienza al Bruges: "Credo che per un giovane giocatore, onestamente, il Bruges sia uno dei migliori club al mondo per lo sviluppo dei giovani perché le opportunità che ti offrono per migliorare sono incredibili". Sul suo prossimo futuro, però, ci sono ancora tanti punti di domanda. Secondo Gazzetta.it, "la situazione, al momento, resta aperta a qualsiasi scenario". Potrebbe partire in prestito ma non è escluso a priori anche un addio a titolo definitivo che permetterebbe all'Inter di rientrare nella spesa di Jones, che questa sera sbarcherà a Linate.

Il sito della rosea ricorda però che Stankovic è 'un figlio di Chivu', avendolo svezzato in Primavera ed essendo felicissimo di abbracciarlo ora in prima squadra. Qualora ci fosse un'opportunità di avere spazio in prima squadra, il centrocampista la coglierebbe senza indugio. "Sempre nel caso in cui dalle parti di viale della Liberazione non arrivi una proposta fuori mercato"; conclude Gazzetta.it.