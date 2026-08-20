L'acquisto di Curtis Jones permette all'Inter di avere enorme varietà in mezzo al campo. Se oggi si dovesse abbozzare un quintetto titolare, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe formato da Spence, Barella, Calhanoglu, lo stesso Jones e Dimarco. Ma in quelle stesse zolle ci sono anche Diouf, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan e Carlos Augusto, considerando Luis Henrique in partenza e in ogni caso anche il brasiliano potrebbe giocare su ambo le fasce, come Spence.

"E infine c'è Aleksandar Stankovic, la seconda creatura plasmata fin dalle giovanili da Cristian Chivu al pari di Pio Esposito, che durante le amichevoli estive è stato testato proprio in regia ma tra Serbia, Bruges e Lucerna ha giocato principalmente nei due "bassi" di centrocampo in un 4-2-3-1 - come si legge sulla rosea -. Un modulo piuttosto distante dal 3-5-2 di Chivu, che dopo l'arrivo di Jones potrebbe riscrivere il futuro del figlio d'arte: Stankovic è molto ambito sul mercato e l'Inter ha sempre respinto ogni assalto, ma pure l'ipotesi di un terzo prestito non è da scartare a priori".