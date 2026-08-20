L’Inter continua a lavorare per completare l’organico a disposizione di Chivu. Dopo gli innesti inglesi arrivati dalla Premier League, la dirigenza nerazzurra valuta un’ultima operazione per aggiungere qualità e imprevedibilità alla manovra offensiva. L’idea è quella di aggiungere un fantasista o un’ala capace di saltare l’uomo, rendendo più immediato l’assalto alla porta avversaria e alleggerendo il lavoro degli esterni, spesso costretti ad aggirare le difese avversarie con un grande dispendio di energie.

Torna di moda Diaby

Il profilo individuato, come riportato da La Stampa, risponde alle caratteristiche di Moussa Diaby, anche se il nome del possibile rinforzo di fine agosto potrebbe essere un altro. L’Inter, infatti, vuole valutare con attenzione l’occasione giusta prima di chiudere il mercato.

Per finanziare l’ultimo colpo sarà però necessario lavorare anche sulle uscite. In particolare, la cessione di Luis Henrique potrebbe garantire risorse importanti da reinvestire sul mercato. 

Sezione: Rassegna / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 12:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.