Si avvicina la Serie A e, con essa, i tanti pronostici in vista della nuova stagione. Non si è sottratto, parlando con la Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore Alessio Tacchinardi. In particolare, l'ex centrocampista juventino si è concentrato proprio sui bianconeri.

Parlando della stagione alle porte ha detto: "Io credo che Spalletti possa invece rivelarsi l'allenatore perfetto per Kolo Muani, che possa davvero esaltarlo. Ho grande fiducia rispetto a quello che Kolo Muani potrà fare a Torino, per me può arrivare anche a fare 17-18 gol, e con un apporto del genere dalla punta, la Juve potrebbe pensare anche di infastidire l'Inter".