Nelle ultime ore ha parlato in esclusiva Francesco Baiano a News.superscommesse.it detto Ciccio, ex attaccante di diverse squadre del calcio italiano e oggi allenatore. Nel corso dell’intervista, Baiano ha analizzato anche la situazione dell’Inter, soffermandosi sulle ambizioni nerazzurre in vista della nuova stagione. Per l’ex attaccante, l’Inter parte davanti a tutte nella corsa allo scudetto. Una valutazione legata alla qualità della rosa e alla solidità di una squadra che, secondo Baiano, ha tutte le caratteristiche per competere ancora una volta ai massimi livelli. L’Inter si presenta dunque ai nastri di partenza con grandi aspettative e con l’obiettivo di confermarsi protagonista nella lotta per il titolo. Baiano individua nei nerazzurri la squadra da battere, sottolineandone la forza e la capacità di puntare concretamente alla conquista dello scudetto. Un’investitura importante da parte di chi conosce bene il calcio italiano e che, nella sua carriera, ha vestito anche maglie prestigiose come quelle di Fiorentina e Napoli. Per Baiano, però, nella corsa al vertice l’Inter resta il punto di riferimento e la principale candidata al titolo.

Le dichiarazioni di Baiano

Ti chiediamo di disegnarci una griglia di partenza ipotetica e al momento delle favorite al titolo della prossima Serie A?

"Davanti metto senza dubbio l’Inter, che è la squadra più forte degli ultimi 4-5 anni, da quando è finito il ciclo Juventus. Avrebbe dovuto vincere almeno 3-4 scudetti: 2 li ha regalati, 1 anno lo ha perso a causa di un Napoli Spallettiano stratosferico, che non era la squadra più forte ma quella che giocava meglio. Dietro all’Inter metto il Napoli, poi la Roma, poi la Juve, poi il Milan ed a seguire l’Atalanta. Io credo che lo scudetto lo vincerà l’Inter se non succede nulla di trascendentale, ma decisivo sarà anche il viaggio in Champions League che ti toglie tante energie, sia fisiche che nervose, con la conseguenza di perdere punti in campionato".