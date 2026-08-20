Lautaro Martinez sarà ancora la stella dell'Inter nella stagione 2026/27. Non ci sono dubbi in casa Inter, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. E non si dà peso allo "sgomitare" del Barcellona, considerando normale che Lautaro si apprezzate dai principali club d'Europa.

L'argentino è stato veramente vicino al Barcellona prima del Covid, ma non se n'è fatto nulla e oggi tradurre un interesse in offerta ufficiale è tutt'altra cosa. A prescindere da come sono andate le cose con l'Atletico Madrid per Julian Alvarez (ad oggi male, perché i colchoneros non lo vendono).

"In questo scenario, i blaugrana dovranno guardarsi attorno per continuare il duello a colpi di milioni con il nuovo Real del vecchio nemico Mourinho, ma troverebbero porte chiuse all'Inter: per i nerazzurri, infatti, Lautaro non ha prezzo, soprattutto a una settimana dall'avvio del campionato. Tra l'altro, il Barcellona deve pur sempre fare i conti con una situazione finanziaria ancora complessa: il club catalano resta gravato da un indebitamento enorme, aumentato anche dal maxi- progetto Espai Barça. Nel 2025 il club ha rifinanziato 424 milioni di debito, spostandone parte delle scadenze fino al 2050 e adesso Goldman starebbe lavorando a una nuova operazione per alleggerire il costo del finanziamento dello stadio, mentre il Barça cerca altre risorse per completare i lavori. Un equilibrio delicato che inevitabilmente pesa, mentre Lautaro spinge solo per essere titolare contro il Monza".