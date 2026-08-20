Nessuna novità, domani è previsto un incontro in sede tra gli agenti di Leonardo Bovio, il difensore e la dirigenza nerazzurra per mettere nero su bianco sul rinnovo pluriennale del centrale 18enne. Appuntamento fissato da giorni in cui verrà anche fatto il punto della situazione, come fa sapere Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube.

Non è escluso infatti che il giovane possa partire in prestito nei prossimi giorni, prima della scadenza del mercato. Si cercherà di comune accordo la soluzione migliore per la sua crescita, dopo un'estate in cui ha mostrato tante cose interessanti con la prima squadra nonostante la giovane età.

Sezione: Focus / Data: Gio 20 agosto 2026 alle 22:02
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.