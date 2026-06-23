Preso atto che la volontà del giocatore è quella di aggregarsi all'Inter, il Chelsea ha deciso di bussare alla porta dell'Atalanta per provare a strappare ai nerazzurri Marco Palestra. Fabrizio Romano offre sul proprio canale Youtube una spiegazione sulla twist in the tale avvenuta durante il pomeriggio odierno, con l'inserimento dei Blues nell'operazione. Non è una novità assoluta, visto che Palestra da tempo è nei radar di Stamford Bridge come uno dei potenziali obiettivi sulle fasce e gode dell'apprezzamento di Xabi Alonso e della dirigenza. Palestra, comunque, ad oggi mette sempre l'Inter in cima alle sue preferenze.

Tentativo per Wesley. Con porta in faccia

Avendo percepito il sentimento del giocatore, il Chelsea ha comunicato agli orobici la possibilità di fare un'offerta più alta rispetto ai 45+5 milioni offerti dall'Inter, arrivando a sfondare il muro dei 50 milioni fissi più bonus per avvicinare i 60 milioni. Pronto anche un bel contratto per il calciatore. Chelsea che negli ultimi giorni ha chiesto informazioni su un altro terzino protagonista della nostra Serie A, ovvero Wesley della Roma che però per i capitolini è incedibile.