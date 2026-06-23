E' stata momentaneamente sospesa, alla fine del primo tempo, la gara tra Francia e Iraq del Philadelphia Stadium, valida per la seconda giornata del Gruppo I del Mondiale 2026. All'intervallo, con la squadra di Didier Deschamps avanti 1-0 in virtù del gol del solito Kylian Mbappé, è stata emessa una nuova allerta temporali tre ore dopo la prima. Ai tifosi è stato chiesto di lasciare gli spalti, attualmente vuoti, con il protocollo della FIFA che prevede una pausa di trenta minuti prima dell'eventuale ripresa del gioco. Ripresa che, secondo Bein Sports, dovrebbe arrivare attorno all'una di notte italiana. 

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 00:15
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.