E' stata momentaneamente sospesa, alla fine del primo tempo, la gara tra Francia e Iraq del Philadelphia Stadium, valida per la seconda giornata del Gruppo I del Mondiale 2026. All'intervallo, con la squadra di Didier Deschamps avanti 1-0 in virtù del gol del solito Kylian Mbappé, è stata emessa una nuova allerta temporali tre ore dopo la prima. Ai tifosi è stato chiesto di lasciare gli spalti, attualmente vuoti, con il protocollo della FIFA che prevede una pausa di trenta minuti prima dell'eventuale ripresa del gioco. Ripresa che, secondo Bein Sports, dovrebbe arrivare attorno all'una di notte italiana.