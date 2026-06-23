Il futuro di Davide Frattesi è ancora tutto da decidere, ma oltre al Nottingham Forest, secondo Sport Mediaset, prende piede anche l'ipotesi Juventus. L'allenatore dei bianconeri è Luciano Spalletti, che da ct ha fatto esprimere il giocatore al meglio: lo certificano i gol segnati con la maglia della nazionale dal centrocampista dell'Inter.

Frattesi chiesto da Spalletti alla Juve. Ma c'è il Forest

Già a gennaio, secondo SM, Spalletti aveva fatto il nome di Frattesi in dirigenza e ora a Torino è arrivato anche Giovanni Carnevali, il che rende l'assalto ancora più probabile. La richiesta dell'Inter è di 30 milioni di euro, vista anche la concorrenza del Nottingham Forest, che perderà probabilmente il gioiello Elliot Anderson.

Frattesi, preferenza Juve. Spuntano due contropartite tecniche

Frattesi ha una preferenza per Torino. Per questo, prima del via libera definitivo, vorrebbe aspettare una mossa dei bianconeri fino all'ultimo. La Juve vorrebbe inserire una contropartita nell'affare, i nomi sono quelli di Cambiaso ma anche di Federico Gatti. Una quadra si potrebbe anche trovare, ma ad oggi l'Inter preferirebbe non mettere altri giocatori nell'affare: meglio fare cassa e concentrarsi su altri obiettivi in entrata.