Il Mondiale è stato una delusione e l'ultima partita contro gli Stati Uniti per la Turchia serve solo a onor di firma. Tra i giocatori più criticati non poteva che esserci anche Hakan Calhanoglu, capitano e leader della Nazionale della mezza luna, che nonostante prestazioni positive non è riuscito a impedire due sconfitte amarissime (e non meritate) contro l'Australia e il Paraguay che hanno estromesso i turchi dalla competizione. Nel mentre, in patria si continua a parlare del suo futuro, che almeno nella prossima stagione sarà nerazzurro, probabilmente fino alla scadenza del contratto.

Ma rispetto alle aspettative, anche come parametro zero sembra che il Galatasaray non sia più così convinto di accoglierlo, dopo averci provato insistentemente l'estate scorsa e a gennaio 2026. Il giornalista Zeki Uzundurukan di A Spor e Fotomac svela un retroscena interno al Cimbom, dopo i tentativi anche recenti del Fenerbahçe di riportare il centrocampista in patria: "Hakan Çalhanoğlu non è nell'agenda del Galatasaray. L'anno scorso il contatto con Ali Koç (ex presidente Fener, ndr) e quest'anno con Hakan Safi (candidato alla presidenza del Fenerbahçe, ndr) ha fatto sì che la dirigenza iniziasse a guardarlo con freddezza. Doveva arrivare a gennaio, ma il presidente dell'Inter non l'ha lasciato andare".