Stefan De Vrij si appresta a chiudere la sua parentesi all'Inter iniziata nel lontano 2008 e passata attraverso tre Scudetti. L'olandese, come riporta Tuttosport, sta per accettare l'offerta da 3 milioni per due anni avanzata dal Panathinaikos, rifiutando quella da 2,2 per una sola stagione avanzata dall'Inter. Il centrale è già atteso a Milano per le visite mediche, dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Difesa Inter, priorità a Solet: il punto

Oltre a Solet, dunque, i nerazzurri dovranno acquistare un altro giocatore in retroguardia. Ma daranno priorità al francese, con cui c'è già un accordo. Manca quello con l'Udinese che tra prestito (5 milioni) e riscatto vorrebbe arrivare almeno a 25 milioni di euro. L'Inter si è fermata a 20 tra base fissa e bonus, servirà un nuovo incontro per trovare la quadra.

Difesa Inter, ecco il profilo individuato dai nerazzurri

In difesa non ci sarà alcun rilancio di Pavard, che tornerà dal prestito ma verrà ceduto. Come sintetizza il quotidiano, "mancherà quindi una pedina, un giocatore di piede destro che possa giocare sia al centro che a destra (in quel caso al posto di Akanji andrebbero Bisseck o Solet). Se non ci saranno cessioni - Bisseck resta nel mirino del Bayern, Bastoni è nella lista di Mourinho al Real Madrid; entrambi però stanno trattando il rinnovo -, l'Inter avrà dunque tempo per trovare il sesto centrale. Sarà una soluzione "low-cost" - da escludere al momento l'ipotesi Ostigard (Genoa) -, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto e da portare a termine anche ad agosto, quando ci saranno più occasioni".