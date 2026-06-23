Sale sul palcoscenico del Mondiale anche Cristiano Ronaldo, dopo il giro a vuoto della prima vuota contro la Repubblica Democratica del Congo. E lo fa come è solito fare: alla grande. L'asso lusitano firma una doppietta nel 5-0 col quale la squadra di Roberto Martinez stende l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, diventando il primo giocatore della storia a timbrare il cartellino in sei edizioni del Mondiale e il miglior marcatore del Portogallo nella storia della competizione insieme alla leggenda Eusebio. A completare il ricco tabellino, le reti di Nuno Mendes e Rafael Leao, intervallate dall'autorete di Nematov.