La DFL, la Lega Calcio tedesca, lancerà a partire dalla prossima stagione un nuovo format che coinvolgerà il calcio giovanile: verrà infatti varato il campionato Under 21, che sarà denominato Talent Seres U21 e che vedrà coinvolti ventisei club tra Bundesliga e 2. Bundesliga. La nuova serie nasce per offrire minuti di gioco a livello competitivo nella cosiddetta fascia di transizione, dall’Under 17 all’Under 21, puntando a rafforzare il percorso di maturazione dei giovani emergenti fino al calcio dei professionisti. Tra i padri fondatori, il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Markus Krösche, recentemente accostato al Milan, e il campione del mondo 2014 Sami Khedira. E c'è chi vocifera che sia stato accolto nelle discussioni anche Jürgen Klopp, però nessuno all'interno degli organi istituzionali conferma.

Due mini-tornei con calendario flessibile

La Talent Series è concepita come proposta aggiuntiva e facoltativa, senza obbligo di creare nuove squadre: i club attingono ai propri organici già esistenti nella fascia di transizione, con la possibilità di schierare fino a quattro giocatori fuori età per ogni partita, soluzione pensata anche per reintegrare chi rientra da lunghi infortuni. Il format prevede due semi-stagioni indipendenti, disputate in formato campionato: la Serie 1 da settembre a dicembre, la Serie 2 da febbraio ad aprile. Le prime due classificate di ciascuna semi-stagione accedono alla fase finale, prevista in primavera. Ogni club sceglie con flessibilità quante gare disputare, da tre a sei per semi-stagione; la classifica si basa sulla media punti, mentre le reti vengono conteggiate in valore assoluto. Le partite delle due serie si disputeranno inizialmente a porte chiuse: solo per il torneo finale sono previsti pubblico e copertura mediatica, con dettagli attesi nei prossimi mesi. E chissà che non possa anche essere di ispirazione all'Italia, in cerca disperata di riforme che possano agevolare lo sviluppo dei giovani calciatori.