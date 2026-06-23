Tutti gli operatori di mercato e gli esperti concordano, Marco Palestra all'Inter è una trattativa che va spedita verso la fumata bianca. Questi saranno i giorni, forse le ore decisive per definire tutti i dettagli. Proprio i dettagli sono l'ultimo scoglio rimasto da superare prima del semaforo verde da Zingonia e, secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, alla fine l'operazione si concluderà con un pacchetto completo da 52 milioni di euro, di cui 47 milioni come base fissa. Al pacchetto verrà aggiunto un 10% ai bergamaschi derivante dall'eventuale futura rivendita di Palestra da parte dell'Inter. L'agente Alessandro Lucci è a Milano in attesa del via libera da parte dei due club coinvolti.

Come detto ieri, l’affare Palestra supera i 50 milioni di euro. Parte fissa di 47 + 5 di bonus con l’Atalanta che avrà il 10% sulla futura rivendita. Lucci a Milano. Settimana decisiva per la chiusura dell’operazione, già ampiamente indirizzata. @sportmediaset https://t.co/yL40LMQqIl — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 23, 2026