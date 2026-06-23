Tutti gli operatori di mercato e gli esperti concordano, Marco Palestra all'Inter è una trattativa che va spedita verso la fumata bianca. Questi saranno i giorni, forse le ore decisive per definire tutti i dettagli. Proprio i dettagli sono l'ultimo scoglio rimasto da superare prima del semaforo verde da Zingonia e, secondo Orazio Accomando di Sportmediaset, alla fine l'operazione si concluderà con un pacchetto completo da 52 milioni di euro, di cui 47 milioni come base fissa. Al pacchetto verrà aggiunto un 10% ai bergamaschi derivante dall'eventuale futura rivendita di Palestra da parte dell'Inter. L'agente Alessandro Lucci è a Milano in attesa del via libera da parte dei due club coinvolti.

Sezione: Mercato / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 11:06
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.