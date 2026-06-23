"Ma Marco Palestra migliora di più andando al Chelsea o rimanendo in Italia all'Inter? Parlo per la Nazionale italiana". Questo è il quesito che pone Alessandro Costacurta nel corso di 'Calciomercato - L'originale', trovando la risposta pronta di Riccardo Montolivo: "Secondo me per l'Italia è peggio, ma per lui è meglio. Si confronterà con squadre più forti rispetto alla Serie A. L'Inter secondo me è stata forse troppo lenta, se temporeggi alla fine arrivano gli squali". 

Sezione: News / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 21:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.