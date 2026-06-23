"Ma Marco Palestra migliora di più andando al Chelsea o rimanendo in Italia all'Inter? Parlo per la Nazionale italiana". Questo è il quesito che pone Alessandro Costacurta nel corso di 'Calciomercato - L'originale', trovando la risposta pronta di Riccardo Montolivo: "Secondo me per l'Italia è peggio, ma per lui è meglio. Si confronterà con squadre più forti rispetto alla Serie A. L'Inter secondo me è stata forse troppo lenta, se temporeggi alla fine arrivano gli squali".