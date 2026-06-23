Un comunicato stringato per porre fine ad un'avventura durata due stagioni con parecchie soddisfazioni: dopo aver portato l'Inter Women al salto di qualità, con la doppia qualificazione alla Champions League femminile e al doppio secondo posto in campionato, Gianpiero Piovani si è separato quest'oggi dal club nerazzurro. Decisione che era nell'aria da qualche settimana e che ora è diventata ufficiale; in attesa di capire la sua prossima tappa professionale, Piovani lascia con la consapevolezza di aver svolto comunque un lavoro importante.

Pronto l'uomo dell'exploit Napoli

Per quanto riguarda il futuro della panchina della Prima Squadra, secondo il sito Calciofemminileitaliano, l'Inter ha scelto di puntare su David Sassarini, artefice dell'exploit del Napoli Femminile capace nell'ultima stagione di sfiorare addirittura la qualificazione alla Champions. Sassarini vanta anche un'esperienza a livello Primavera come allenatore della Sampdoria nella stagione 2025-2026.