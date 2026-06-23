Non è il giorno decisivo ma oggi è stato mosso un passo molto importante nella trattativa per Marco Palestra: come riporta Sky Sport, infatti, la dirigenza nerazzurra ha potuto incontrare l'agente del giocatore dell'Atalanta Alessandro Lucci. Un incontro che è stato molto importante, dopo settimane di flirt e contatti e soprattutto dopo l'incontro tra società; con questo summit è stata portata l'offerta al giocatore allo scopo di strappare il sì definitivo per poi chiudere l'operazione da 50 milioni con l'Atalanta. Bisogna chiudere l'ultimo round, con Palestra che è sempre stato orientato sulla soluzione Inter ma deve fare i conti con l'ombra proveniente da Londra, nello specifico da Stamford Bridge dove il Chelsea è pronto al clamoroso sgambetto.

Palestra deve sciogliere il nodo

Anche il giocatore, quindi, dovrà pronunciarsi definitivamente sulla sua volontà. Se vuole effettivamente l'Inter, bisognerà confrontare la sua voglia di vestire la maglia dei campioni d'Italia con quanto hanno da offrire i Blues. Senza dimenticare quella che sarà la scelta anche dell'Atalanta: oggi è stata prospettata un'offerta al giocatore, che ora deve essere da lui valutata. Il Chelsea intanto ha dato segnali importanti all'entourage del giocatore, con Xabi Alonso, nuovo tecnico dei londinesi, che ne farebbe un elemento cardine della sua squadra. Bisognerà capire se da Londra partirà un'offerta effettiva che possa far saltare il banco e far sfumare una trattativa che appare ormai instradata.