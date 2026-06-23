Doveva essere riscattato dal Pisa, Ebenezer Akinsanmiro, ma così non è stato perché i toscani non hanno potuto acquistare il centrocampista nigeriano a titolo definitivo. Arrivano novità sulle ragioni che hanno portato al mancato riscatto, riportate oggi dalle pagine de Il Giorno.

Akinsanmiro, niente Pisa: il perché del mancato riscatto

I toscani, secondo quanto riportato dal quotidiano, hanno infatti un blocco momentaneo del mercato per via di alcune pendenze che non avrebbero ancora regolarizzato. Questo ha reso impossibile per il Pisa, che diventerà un club di Serie B a partire dal 30 giugno ma che per le norme federali è una società del campionato cadetto a tutti gli effetti già a partire da ora, prendere il centrocampista pagando i 7,5 milioni di euro previsti dagli accordi con l'Inter.

Akinsanmiro, il futuro sembra lontano dall'Inter

Così il club campione d'Italia si trova ora il giocatore senza dover effettuare il controriscatto, che sarebbe potuto arrivare versando circa un milione in più rispetto a quanto avrebbe pagato il Pisa. Il destino di Akinsanmiro sembra comunque segnato: difficile possa rimanere in un centrocampo che già è foltissimo e che abbraccerà anche Stankovic e Massolin, con l'Inter sulle tracce di Curtis Jones e Mkhitaryan che rinnoverà, senza che ancora Frattesi abbia trovato una collocazione altrove.

Per il giocatore c'è l'ipotesi della Bundesliga. Si è fatto avanti il Bologna ma, come si legge sul quotidiano, i felsinei non sembrano intenzionati a procedere alle cifre (una decina di milioni) che da via della Liberazione vorrebbero incassare per il ragazzo.