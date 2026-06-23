La Gazzetta dello Sport lo dice convintamente: L'inserimento del Chelsea ha ribaltato i destini della trattativa e ha portato a strappare il sì di Marco Palestra ai Blues. Malgrado il lungo pomeriggio passato con l'agente Alessandro Lucci, nel quale l'Inter ha presentato l'offerta al giocatore, nell pomeriggio è arrivata la svolta clamorosa col blitz della formazione londinese, che ha messo sul piatto cifre decisamente più elevate rispetto a quelle - già altissime - offerte dall'Inter: si parla di 5-6 milioni all'anno per il giocatore, che alla fine ha deciso di accettare.

Palestra aveva come noto sempre dato la priorità all'Inter, ma la convinzione con cui il club inglese si è inserito ha modificato clamorosamente l'andamento di una trattativa che sembrava già conclusa. Difficile, anche se il calciomercato ci ha abituato a qualunque cosa, pensare che possa avvenire un ribaltone dell'ultimissimo minuto visto che l'Inter non intende partecipare ad aste: la campagna acquisti estiva si prospetta con un'apertura con uno smacco duro da mandare giù viste le premesse...