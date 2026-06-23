Il mancato riscatto di Ebenezer Akinsanmiro da parte del Pisa non preoccupa più di tanto l'Inter. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il giocatore ha mercato ed è ambito soprattutto all'estero, dove ci sono stati dei sondaggi da parte del Werder Brema e del Borussia Moenchengladbach. In Italia è invece sotto il focus del Bologna e la rosea non esclude nemmeno che il Pisa possa rifarsi avanti più in là.
Akinsanmiro, l'Inter convinta di incassare anche più dei 7,5 milioni promessi dal Pisa
Secondo la rosea, "l'Inter è comunque convinta di incassare potenzialmente anche più dei 7 milioni e mezzo che sarebbero arrivati dal Pisa; diciamo intorno ai 10 milioni. E in ogni caso, soprattutto se a metà luglio dovesse essere ancora dell'Inter, il centrocampista nigeriano potrebbe sfruttare il ritiro con Chivu, che l'ha allenato nelle giovanili, per provare a giocarsi in Germania (a Donaueschingen, cittadina nella regione del Baden-Württemberg) la conferma insieme al (quasi) coetaneo Aleksandar Stankovic, altro osservato speciale tra i giovani interisti".
Va ricordato che, in caso di riscatto da parte dei toscani, l'Inter avrebbe dovuto versare circa un milione in più per controriscattare il giocatore, magari cercando poi comunque di venderlo. Così non dovrà invece nemmeno pensare all'esborso, pur contenuto, per riprendere il centrocampista dai toscani, a seguito del campionato di Serie A appena concluso.
Autore: Antonio Di Chiara
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