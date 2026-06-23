Due partite, cinque gol. Il Mondiale di Lionel Messi è partito come forse meglio non si poteva aspettare e anche il Fenomeno Ronaldo si toglie il cappello davanti all'eterna giovinezza e classe della Pulga, capace anche a 38 anni di numeri d'altissima scuola superando Miroslav Klose nella classifica dei cannonieri della Coppa del Mondo di tutti i tempi: "Per gli dei del calcio, questa è una statistica che dimostra che ha superato tutti gli altri. Se qualcuno merita il titolo di miglior marcatore di tutti i tempi ai Mondiali, quello è sicuramente Messi", afferma Ronaldo a L'Equipe.

Il brasiliano ha inoltre commentato la longevità dell'argentino e ha fatto un insolito paragone con lo stesso periodo della sua carriera: "Lui ha 38 anni, mio ​​Dio! A 38 anni io mi ero già ritirato quattro anni prima e pesavo 120 chili", ha dichiarato l'ex attaccante dell'Inter, autore di 15 gol ai Mondiali, distribuiti tra le edizioni del 1998, 2002 e 2006 (nel 1994 era convocato ma non scese mai in campo).