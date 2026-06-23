Da oggi in poi, ogni giorno può essere quello buono per portare Marco Palestra alla corte di Cristian Chivu. La Gazzetta dello Sport sottolinea come manchi davvero poco per far sì che l'esterno dell'Atalanta arrivi in quella "big" per la quale aveva già asserito di essere pronto, alcune settimane fa.

Palestra-Inter, la settimana per la chiusura del colpo

"Questa è la sua settimana, quella che i tifosi - ma anche tutte le parti in causa - vogliono sia quella della definitiva fumata bianca", come si legge sulla rosea. "E tutti stanno lavorando affinché lo sia. La svolta è vicina, imminente, come il prossimo incontro tra Inter e Atalanta. Ci eravamo lasciati con l'ultimo contatto di giovedì scorso (positivo) che ha lanciato questo affare sul binario giusto per arrivare a un esito positivo di quello che sarà il colpo di mercato di questa estate nerazzurra. A Milano ieri è arrivato anche il suo agente, Alessandro Lucci, ed è questo un ulteriore segnale di quanto si sia vicini al traguardo".

Palestra è già al lavoro per l'Inter

Già pronta la collocazione tattica, al posto di Denzel Dumfries, che sta per abbracciare la causa del Real Madrid, dopo un anno a Cagliari che è stato fondamentale per crescere. Il ragazzo, assicura il quotidiano, sta lavorando anche in questi giorni di vacanza per presentarsi tirato a lucido al 16 luglio, quando scatterà il ritiro dei nerazzurri in Germania.