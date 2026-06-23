Il conto alla rovescia per il 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini entra nel vivo e continua ad arricchirsi di protagonisti di assoluto prestigio. Come reso noto dalla Fondazione Fair Play Menarini attraverso un comunicato ufficiale, tra i premiati dell'edizione 2026 figurano anche due autentiche leggende del calcio mondiale: Diego Milito ed Emilio Butragueño, campioni che hanno saputo distinguersi non soltanto per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per i valori di correttezza e rispetto che hanno caratterizzato le loro carriere.

Lo spirito della manifestazione

La manifestazione, in programma il prossimo 2 luglio a Firenze presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, celebra da trent'anni il valore del fair play come elemento fondamentale dello sport. L'inserimento di Milito e Butragueño nel prestigioso elenco dei premiati rappresenta un ulteriore riconoscimento a due figure che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio internazionale. Per quanto riguarda Diego Milito, l'ex attaccante argentino è rimasto nel cuore degli appassionati soprattutto per la sua esperienza con l'Inter e per il contributo decisivo nella conquista dello storico Triplete del 2010. Indimenticabile la doppietta realizzata nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco, che consegnò ai nerazzurri il titolo europeo. Al suo fianco sarà premiato anche Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid e della nazionale spagnola. Soprannominato El Buitre, l'ex fuoriclasse madrileno è stato uno dei principali protagonisti della straordinaria crescita del club blanco negli anni Ottanta, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di tifosi. Secondo quanto sottolineato nel comunicato diffuso dalla Fondazione Fair Play Menarini, Milito e Butragueño incarnano perfettamente lo spirito della manifestazione, che da tre decenni premia personalità capaci di unire successo sportivo e integrità morale.

Altri protagonisti

Tra gli altri protagonisti dell'edizione 2026 figurano inoltre Armand Duplantis, Bebe Vio, Gregorio Paltrinieri, Antonella Palmisano, Gianfranco Zola, Achille Polonara, Daniele Garozzo, Simone Anzani e Fabio Caressa, confermando il carattere multidisciplinare e internazionale del premio.

Giammarco Probo