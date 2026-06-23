Eugenio Ascari, agente e intermediario di mercato, procuratore negli anni di diversi giocatori ed esperto in particolare del calcio sudamericano e di quello dell’Est europeo, ha parlato con News.superscommesse.it di tutte le principali squadre di Serie A, facendo il punto sulle rispettive situazioni in questa prima fase di campagna acquisti. Per quanto concerne l'Inter, Ascari vede la strategia nerazzurra come ideale per ampliare il divario cone le avversarie in Italia.

Stando ai primi nomi di mercato che circolano in orbita Inter, pensa che il divario con le altre big sia destinato addirittura ad ampliarsi in questa finestra estiva di trattative?

"Sì. È vero che ha subito la perdita di Dumfries, ma farà l’impossibile per prendere Palestra, nonostante la richiesta di 50 milioni da parte dell’Atalanta. Se prende lui, poi Solet ed un altro centrocampista diventa ancora più forte. Senza dimenticare il sogno Nico Paz: con anche l’argentino in squadra, l’Inter rischierebbe di creare il vuoto tra sé e le più immediate concorrenti".