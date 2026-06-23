Daryl Janmaat, ex nazionale dei Paesi Bassi, elogia Denzel Dumfries. Mentre nel corso del programma Studio Oranje Achraf Hakimi e Jurriën Timber sono considerati i migliori terzini destri al mondo, l'ex Feyenoord e Newcastle non ha occhi che per l'esterno ancora per qualche giorno dell'Inter: "È davvero impressionante come si sia sviluppato. Ha appena fornito altri due assist. È un terzino offensivo. Al momento non ne conosco uno migliore. Preferirei Dumfries a Trent Alexander-Arnold. Ha più potenza".