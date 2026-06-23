Daryl Janmaat, ex nazionale dei Paesi Bassi, elogia Denzel Dumfries. Mentre nel corso del programma Studio Oranje Achraf Hakimi e Jurriën Timber sono considerati i migliori terzini destri al mondo, l'ex Feyenoord e Newcastle non ha occhi che per l'esterno ancora per qualche giorno dell'Inter: "È davvero impressionante come si sia sviluppato. Ha appena fornito altri due assist. È un terzino offensivo. Al momento non ne conosco uno migliore. Preferirei Dumfries a Trent Alexander-Arnold. Ha più potenza". 

Sezione: News / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 20:25 / Fonte: VoetbalPrimeur
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.