Il nome di Marco Palestra continua a infiammare il mercato. Secondo quanto riferito da '1 Football Club', trasmissione radiofonica su 1 Station Radio, il Chelsea avrebbe presentato un’offerta ufficiale da circa 60 milioni di euro per il giovane esterno dell’Atalanta, inserendosi nella corsa che vede in prima linea l’Inter.

Cifre esagerate

Sulla vicenda è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli ed ex centrocampista sempre di Napoli e Atalanta, che ha espresso forti perplessità sulle valutazioni circolate attorno al giocatore: “Parliamo di una delle migliori espressioni italiane nel suo ruolo, ma 50 o 60 milioni per un terzino mi sembrano cifre esagerate”, ha dichiarato Agostinelli, sottolineando come investimenti di questo livello dovrebbero essere destinati soprattutto agli attaccanti, ovvero ai giocatori capaci di incidere maggiormente sul piano realizzativo.

Colpa della Premier League

Secondo l’ex tecnico, il vero fattore che sta gonfiando il mercato è la Premier League: “Oggi sono i club inglesi a determinare i prezzi. Quando arrivano con certe offerte, le società italiane fanno fatica a competere”. Agostinelli ha poi evidenziato la solidità economica dell’Atalanta, ricordando come il club bergamasco abbia recentemente respinto offerte importanti anche per giovani della formazione Under 23. Un segnale chiaro della forza contrattuale della società nerazzurra. Infine, il dubbio riguarda il salto di qualità richiesto a Palestra: dall’esperienza al Cagliari a un eventuale approdo all’Inter per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. “È un grande talento, ma le valutazioni restano folli”, ha concluso.

Giammarco Probo