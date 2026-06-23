Il nome di Marco Palestra continua a infiammare il mercato. Secondo quanto riferito da '1 Football Club', trasmissione radiofonica su 1 Station Radio, il Chelsea avrebbe presentato un’offerta ufficiale da circa 60 milioni di euro per il giovane esterno dell’Atalanta, inserendosi nella corsa che vede in prima linea l’Inter.
Cifre esagerate
Sulla vicenda è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli ed ex centrocampista sempre di Napoli e Atalanta, che ha espresso forti perplessità sulle valutazioni circolate attorno al giocatore: “Parliamo di una delle migliori espressioni italiane nel suo ruolo, ma 50 o 60 milioni per un terzino mi sembrano cifre esagerate”, ha dichiarato Agostinelli, sottolineando come investimenti di questo livello dovrebbero essere destinati soprattutto agli attaccanti, ovvero ai giocatori capaci di incidere maggiormente sul piano realizzativo.
Colpa della Premier League
Secondo l’ex tecnico, il vero fattore che sta gonfiando il mercato è la Premier League: “Oggi sono i club inglesi a determinare i prezzi. Quando arrivano con certe offerte, le società italiane fanno fatica a competere”. Agostinelli ha poi evidenziato la solidità economica dell’Atalanta, ricordando come il club bergamasco abbia recentemente respinto offerte importanti anche per giovani della formazione Under 23. Un segnale chiaro della forza contrattuale della società nerazzurra. Infine, il dubbio riguarda il salto di qualità richiesto a Palestra: dall’esperienza al Cagliari a un eventuale approdo all’Inter per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. “È un grande talento, ma le valutazioni restano folli”, ha concluso.
Giammarco Probo
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - News
Altre notizie
- 14:01 Palestra-Inter, Agostinelli frena: “Cifre fuori mercato per un terzino”
- 13:48 Ascari: "Con Palestra, Solet e un centrocampista Inter ancora più forte"
- 13:39 Palestra-Inter in via di definizione. Nico Paz, giovedì sarà tutto più chiaro
- 13:21 Nainggolan, guai fuori dal campo: fermato senza patente in Belgio
- 13:07 Marotta: "Malagò profilo super eccellente, conosce le dinamiche dello sport"
- 12:53 L'Inter U16 si arrende in finale alla Juventus, Gridel: "Indimenticabile"
- 12:39 Malagò: "Stadi? Moratti, Berlusconi e gli altri avrebbero potuto rinunciare a 1-2 giocatori"
- 12:26 Jovetic: "Inter, andai via perché non avevo tempo da perdere"
- 12:12 Deschamps: "Bene la fase offensiva. Norvegia? Vogliamo il primo posto"
- 12:00 Dumfries resta abbottonato: "Real Madrid? Non dico niente"
- 11:45 Il Liverpool è aperto a due possibili soluzioni per Curtis Jones
- 11:30 videoINTER - PALESTRA: CI SIAMO! Affare ai dettagli, già oggi può essere il GIORNO della CHIUSURA
- 11:18 Pisa già oltre Akinsanmiro: l'ultima idea è Topalovic
- 11:06 Palestra all'Inter per 52 milioni di euro: tutti i dettagli del pacchetto
- 10:56 CdS - Luis Henrique in partenza? Non per forza: gli scenari per il brasiliano
- 10:43 Palestra a un passo dall'Inter: oggi un contatto per chiudere
- 10:33 Sono le ore di Palestra all'Inter: nuovi contatti con l'Atalanta
- 10:29 UFFICIALE - Piovani non è più l'allenatore dell'Inter Women
- 10:15 SM - Frattesi preferisce la Juve: spuntano due contropartite tecniche
- 10:01 Il Gazzettino - Solet-Inter, chiusura non imminente. C'è concorrenza
- 09:50 La Repubblica - Mancini ct, club di A contrari: anche Marotta è perplesso
- 09:36 Romano: "Se ci fosse l'occasione Nico Paz, l'Inter mollerebbe Jones"
- 09:22 Mondiali 2026, Lautaro raccoglie consensi: "Indemoniato"
- 09:08 GdS - Akinsanmiro, Inter convinta di prendere più di 7,5 milioni. Ma c'è l'alternativa
- 08:54 GdS - Palestra, la settimana del colpo: l'esterno lavora già per l'Inter
- 08:40 TS - Inter, il dopo De Vrij sarà un low cost: no a Ostigard, ecco il profilo
- 08:30 CdS - Palestra-Inter oltre quota 50, ma senza rivendita: parti al lavoro
- 08:20 Il Giorno - Akinsanmiro-Pisa saltato per blocco del mercato. Bologna? Difficile, ma...
- 08:10 CdS - Nico Paz, l'Inter lavora alle uscite e aspetta il vertice Como-Real: il punto
- 08:00 Mondiali 2026, tris di Francia e Norvegia. Vince anche l'Algeria
- 00:15 Meteo avverso: Francia-Iraq sospesa a fine primo tempo
- 00:08 Argentina, Lautaro: "Mi godo ogni momento rappresentando il mio Paese"
- 00:00 Il portiere d'albergo
- 23:40 Croazia chiamata al riscatto, Dalic: "Nessun dubbio sulla squadra"
- 23:25 Kovacic: "Sucic fenomenale, lo dimostra ogni giorno. Ma non è simile a Brozovic"
- 23:10 Amichevoli a Perth, trovato accordo per offrire tariffe aeree scontate
- 22:55 Zenga: "Scudetto vinto contro il Napoli, Maradona mi fece i complimenti"
- 22:40 Romano: "Palestra, Inter molto ottimista di arrivare al traguardo a breve"
- 22:30 Argentina, Scaloni: "Lautaro, lavoro straordinario. Ha capito il messaggio"
- 22:20 Argentina, Alvarez: "Messi? C'è poco da dire, è il migliore di tutti i tempi"
- 22:10 Francia-Iraq, seconda panchina per Thuram: in attacco la novità è Barcola
- 22:03 Under 16 - Troppa Juventus per l'Inter U16: i bianconeri vincono 3-0 e conquistano lo Scudetto
- 21:50 Sky - Nico Paz-Como, giovedì la verità. Inter alla finestra? Il punto
- 21:30 Diouf o Luis Henrique: chi finanzia il mercato? Scelta tra due esterni diversi
- 21:15 Volpi: "Calhanoglu eliminato? Mi spiace tantissimo, ma c'è una piccola nota positiva"
- 21:02 Argentina ai sedicesimi con il solito Messi: doppietta all'Austria. 64' buoni per Lautaro
- 20:45 Ecuador, Chiesa: "Cambiasso un amico. Prima del Mondiale in Qatar..."
- 20:30 Platini: "L'Italia deve ripartire da zero, come fece la Francia negli anni '50"
- 20:15 Elezioni FIGC, Abete e l'appello a Marani: "Ti avremmo appoggiato"
- 20:00 Marani: "Le seconde squadre vanno ripensate, troviamo un modello giusto"
- 19:45 Inter-Palestra, oggi nessun contatto. Ma è la settimana buona per chiudere
- 19:30 Materazzi ricorda Rep. Ceca-Italia: "Pelle d'oca anche vent'anni dopo"
- 19:15 Brioschi: "Inter a Rozzano idea poco probabile, ma ha aumentato l'interesse"
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA-INTER al TRAGUARDO, l'agente a MILANO. Novità NICO PAZ e JONES. MAROTTA on fire
- 18:41 Romano: "Sensi al CSKA Sofia: pagata la clausola da 200mila euro"
- 18:27 Di Napoli: "Inter-Nico Paz? Sarebbero soldi spesi bene, ecco perché"
- 18:12 Palestra-Inter, Lucci è arrivato a Milano: accelerazione in vista
- 17:57 Lautaro ritrova Arnautovic, ma da avversario: il Toro titolare contro l'Austria
- 17:43 Marotta: "N'dicka non lo abbiamo cercato. Nessuna trattativa"
- 17:37 Repubblica - Frattesi chiave per Jones? La Juve osserva e aspetta
- 17:22 Turchia, il pres. federale Hacıosmanoğlu: "Sosterremo sempre Montella"
- 17:08 Repubblica - Jones, il Liverpool spara alto e l'Inter dovrà prima vendere
- 16:54 Malagò presidente FIGC, Gravina: "Ora va messo in atto quanto detto"
- 16:45 Repubblica - Inter-Provedel, trattativa alle battute finali: manca l'ultimo step
- 16:39 Marotta: "Il rapporto calcio-politica è fondamentale e da ricucire"
- 16:25 Repubblica - Palestra-Inter, l'obiettivo è chiudere entro questa settimana
- 16:12 Filippi andrà alla Fiorentina, Rubinho: "È il migliore insieme a Spinelli"
- 15:57 GdS - Niente Pisa per Akinsanmiro? L'Inter ora punta alla doppia cifra
- 15:43 Marotta va in dribbling su Marco Palestra: "Nessuna novità"
- 15:40 Palestra e l'Inter all'ultimo miglio: l'agente Lucci a ore sarà a Milano