Intervenuto ai microfoni di CFBayern Insider, il noto giornalista tedesco Christian Falk ha parlato delle vicende di mercato del Bayern Monaco legate al mondo interista. Che i campioni di Germania abbiano osservato attentamente il difensore nerazzurro Yann Bisseck non è una novità, ma dopo un momentaneo periodo di silenzio, nellao Patria del numero 31 di Chivu si torna a parlare del flirt e del possibile successivo connubio tra i bavaresi e il difensore tedesco.

Secondo quanto affermato da Falk, "il Bayern Monaco preferisce sempre puntare su giocatori tedeschi, quando è possibile. Adorano avere giocatori tedeschi in squadra. Vogliono essere la nazionale bavarese di Germania". Piani che ben si incastrano nello scenario che riguarda Bisseck: difensore classe 2000 nato a Colonia e cresciuto nelle giovanili dell'omonima squadra che ora sembrerebbe avere nostalgia di casa e potrebbe voler tornare in Bundesliga.

Bayern, segnali positivi da Bisseck

Secondo le informazioni a disposizione dal giornalista Falk, i bavaresi avrebbero ricevuto segnali positivi dall'interista che avrebbe espresso il desiderio di giocare per il Bayern in futuro. Il club bavarese "ha già contattato l'Inter per informarsi sul possibile costo del trasferimento. Quindi, come vedete, c'è qualcosa nell'aria, ma prima il Bayern deve vendere. Vediamo quindi cosa succede con Min-jae Kim".