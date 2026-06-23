Mentre Giovanni Malagò, neoeletto presidente della FIGC, intende prendersi tutto il tempo condividendo la scelta col nuovo direttore tecnico di prossima nomina, si discute negli studi di Sky Sport su chi tra Antonio Conte e Roberto Mancini sarebbe la figura più idonea per prendere le redini della Nazionale. Fabio Capello si sbilancia in favore dell'ex allenatore del Napoli: "Sono due allenatori capaci e bravi. Conte rende meglio in due anni, ha lavorato in Italia e conosce meglio i giocatori rispetto a Mancini. Conte, in questo momento, può dare qualcosa di più a livello agonistico, lo vedo più adatto per questo momento. Con un contratto di due anni può esprimersi molto bene".
Sezione: News / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 22:35
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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