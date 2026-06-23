Non è oggi il giorno della chiusura dell’operazione Marco Palestra, ancora passaggi necessari tra Inter e Atalanta. Lo riferisce Fabrizio Romano, che conferma che sul giocatore dell'Atalanta si è mosso con forza nei giorni scorsi Il Chelsea, ma il giocatore non ha mollato di un centimetro in merito alla sua volontà di aggregarsi alla squadra di Cristian Chivu. Serve trattare ancora su bonus e rivendita per chiudere tra club, ma la quadra finale è questione, se non di ore, di pochi giorni.