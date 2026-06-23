Non è oggi il giorno della chiusura dell’operazione Marco Palestra, ancora passaggi necessari tra Inter e Atalanta. Lo riferisce Fabrizio Romano, che conferma che sul giocatore dell'Atalanta si è mosso con forza nei giorni scorsi Il Chelsea, ma il giocatore non ha mollato di un centimetro in merito alla sua volontà di aggregarsi alla squadra di Cristian Chivu. Serve trattare ancora su bonus e rivendita per chiudere tra club, ma la quadra finale è questione, se non di ore, di pochi giorni. 

Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 18:57
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.