Il Chelsea sorpassa l’Inter e mette le mani su Marco Palestra: anche per Matteo Moretto mancano solo pochi dettagli prima della chiusura definitiva. I Blues hanno accelerato nel tardo pomeriggio di oggi offrendo 60 milioni all’Atalanta e un ingaggio da circa 7 milioni di euro totali bonus compresi al ragazzo. Somma astronomica specie se confrontata con quella offerta dal club nerazzurro aveva un accordo con il calciatore intorno ai 2,5/3 milioni di euro. La proposta all’Atalanta era di circa 50 milioni di euro. L’Inter non ha intenzione di rilanciare.

Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 22:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.