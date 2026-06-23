Il Chelsea sorpassa l’Inter e mette le mani su Marco Palestra: anche per Matteo Moretto mancano solo pochi dettagli prima della chiusura definitiva. I Blues hanno accelerato nel tardo pomeriggio di oggi offrendo 60 milioni all’Atalanta e un ingaggio da circa 7 milioni di euro totali bonus compresi al ragazzo. Somma astronomica specie se confrontata con quella offerta dal club nerazzurro aveva un accordo con il calciatore intorno ai 2,5/3 milioni di euro. La proposta all’Atalanta era di circa 50 milioni di euro. L’Inter non ha intenzione di rilanciare.