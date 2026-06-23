Da Finale Ligure, in collegamento con Sky Sport, il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez commenta la notizia della sera di mercato, il clamoroso gancio al mento del Chelsea all'Inter nella corsa a Marco Palestra, ormai col biglietto per Londra solo da stampare: "Andare a ribattere con una squadra di Premier è un merito, avendo le inglesi molti più soldi delle altre. L'Inter ha agito nei tempi giusti, anche i club spagnoli devono fare i conti con l'impero del calcio inglese, dovuto ai diritti televisivi e ad altre cose. Bisogna capire come adattarsi a questi fatti e come cercare di incastrarci in questo mercato per poterci incastrare".