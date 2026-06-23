Se non è oggi sarà domani. O il giorno dopo. Ma questa è verosimilmente la settimana che porterà Marco Palestra dall'Atalanta all'Inter. La conferma arriva anche da Fabrizio Romano, che senza troppi giri di parole sottolinea lo stato dell'arte della trattativa tra i bergamaschi e i campioni d'Italia: "Sono le ore di Marco Palestra. Nuovi contatti diretti tra Inter e Atalanta per il laterale della Nazionale, siamo davvero alla fine della trattativa".

L'operazione andrà in porto per un pacchetto da 50 milioni di euro, da discutere la percentuale di rivendita e i bonus.

Sezione: Focus / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 10:33
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.