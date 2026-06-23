Tra Marco Palestra e Nico Paz i tifosi dell'Inter in questo momento stanno sognando. Ma se l'operazione di mercato che dovrebbe portare a Milano l'esterno ex Cagliari è ormai vicina alla conclusione, quella per l'argentino è tutta da costruire. Sportmediaset fa il punto della situazione per entrambe le situazioni.

Nico Paz

Giovedì a Madrid la dirigenza del Como incontrerà Florentino Perez per capire quale strada intraprendere per Nico Paz, che i blancos possono riscattare pagando 10 milioni di euro. I ragazzo si è espresso più volte, anche attraverso l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas, sulla voglia di completare il proprio ciclo triennale al Como, a maggior ragione ora che c'è la possibilità di disputare la Champions League in riva al lago. Al di là delle speranze comasche, davanti all'argentino si potrebbero palesare due strade: il ritorno al Real Madrid, sempre che José Mourinho voglia garantirgli un posto in prima linea oppure un trasferimento altrove, e in questo caso anche l'Inter potrebbe entrare in corsa perché Paz è da sempre un obiettivo, ha continuato a sondare il terreno negli ultimi mesi e Javier Zanetti è molto amico del padre Pablo. Ma serviranno anche dei fondi da investire e ad oggi il club nerazzurro è impegnato in un'altra trattativa assai onerosa, quella per Palestra.

Palestra

Trattativa che è in via di definizione, anche perché l'agente Alessandro Lucci è a Milano e aspetta che i club trovino l'accordo definitivo, che dovrebbe essere, bonus compresi, di 52 milioni con una percentuale del 10% sulla rivendita che l'Atalanta vorrebbe inserire. La strada è tracciata, salvo sorprese in questi giorni l'acquisto di Palestra da parte dell'Inter sarà ufficiale.